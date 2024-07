Kate torna in pubblico: la fotogallery della principessa alla finale di Wimbledon

LONDRA

Kate è tornata. La principessa del Galles, in cura per un tumore, è apparsa alla finale maschile del torneo di Wimbledon per il secondo evento pubblico da quando ha annunciato la sua malattia. La principessa, che è apparsa all’evento insieme alla figlia Charlotte e alla sorella Pippa, è stata accolta dagli applausi della folla presente all’evento: la futura regina ha sorriso e ringraziato con un breve cenno della mano i 15mila presenti sul Centre Court per la calorosa accoglienza.