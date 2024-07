La prima volta de Il Volo a Catania, sold out alla Villa Bellini e fan in visibilio

Il concerto

La prima volta dei tre ragazzi de “Il Volo” a Catania, ha portato al sold out, nella nuova versione del piazzale delle Carrozze alla villa Bellini. I lavori eseguiti, hanno trasformato l’area in una bellissima arena, che permetterà a tanti fans di gustare comodamente la musica dei loro beniamini. Lavori che hanno convogliato i tour più importanti proprio a Catania, con un indotto che produrrà grandi benefici all’economia locale. Ieri sera il primo atto, con il concerto dei tre “giovani” in tour per festeggiare i loro primi 15 anni di carriera, iniziata nel 2009 nella trasmissione “Ti lascio una canzone”.