Le foto del mega yacht a vela di Jeff Bezos alle isole Eolie: il Koru naviga pacifico nell’arcipelago

ESTATE

E’ stato avvistato oggi per la prima volta alle isole Eolie il mega yacht di mega yacht a vela Koru, che prende il nome dalla parola Maori “nuovi inizi”, lungo 127 metri, largo 16, con tre alberi, di proprietà di Jeff Bezos, noto imprenditore informatico statunitense e patron di Amazon. Lo yacht, indicato come il secondo più grande al mondo, ha un valore stimato di cinquecento milioni di dollari: un vero e proprio gioiello del mare che richiede un equipaggio di quaranta marinai e un costo operativo annuo di 25 milioni di dollari. Cifre da capogiro che non scalfiscono però i conti di Bezos, terzo uomo più ricco al mondo secondo la rivista Forbes, che ora si sta godendo un periodo di vacanza a bordo del Koru che naviga pacifico nelle acque eoliane: oggi è stato avvistato prima al largo di Stromboli e poi a Panarea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA