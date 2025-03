L'INCIDENTE STRADALE

Ecco alcune foto del drammatico incidente stradale avvenuto oggi alle 14 sulla statale 194 “Ragusana”. Per cause ancora da accertare, al chilometro 19, in territorio di Carlentini (Siracusa) un autocarro e un minivan si sono scontrati frontalmente. Tre le vittime, tutte originarie di Adrano.

