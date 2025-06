Le Kardashian in giro per Venezia tra shopping, selfie e festa di compleanno: la gallery

LE NOZZE DELL'ANNO

I vip invitati al matrimonio tra Jeff Bezos e Lawrence non passano inosservati

Non passano certo inosservati a Venezia i vip invitati al matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Mattinata di shopping per esempio per la famiglia Kardashian a Venezia. A spasso nelle calli delle boutique di moda vicino a San Marco, Kris Jenner e la figlia Khloé – sorella di Kim, rimasta in hotel – sono state prese d’assalto da ammiratori e curiosi, causa anche il cordone di body guard al seguito.

Dietro a madre e figlia si è formato presto un codazzo di fan, soprattutto giovanissime, che una volta riconosciute le hanno seguite mentre facevano tappa nei negozi delle griffe. Molti sapevano del compleanno di Khloè – 41 anni oggi – e così hanno improvvisato un coro di “tanti auguri”, ricambiato con sorrisi dalla conduttrice tv americana.