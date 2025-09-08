L’eclissi e la luna rossa: le immagini dell’evento astronomico del 2025

IL FENOMENO

E’ stato l’evento astronomico del 2025, l’eclissi totale di Luna che ieri sera ha colorato la Luna di un rosso intenso subito dopo il tramonto. Il colore si deve al fatto che la componente rossa della luce solare viene rifratta dall’atmosfera terrestre fino ad arrivare sulla Luna, mentre la componente blu viene dispersa nell’atmosfera. Alta nel cielo, è sembrata apparentemente più grande di una normale Luna piena perché era anche nel suo perigeo, ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra.

Da tre anni non era possibile ammirare dall’Italia un fenomeno simile: l’ultima eclissi totale di Luna visibile dal nostro Paese era stata infatti quella del 16 maggio 2022 mentre la più recente del 14 febbraio scorso, non era visibile perché avvenuta alla 6 del mattino, quando la Luna stava tramontando.