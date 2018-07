Catania, via Rosso di San Secondo: nostalgia dei "cari" cassonetti

Con oggi sono ben cinque i giorni in cui giace serena e puzzolente la spazzatura in via Rosso di San Secondo e zone limitrofe. Evidentemente sono più fortunati quei cittadini che abitano nelle zone ove ancora permangono i buoni e cari cassonetti. Un ringraziamento particolare a coloro i quali dovrebbero intervenire, visto che nella suindicata zona a raccolta differenziata porta a porta, le tasse sulla spazzatura le pagano la stramaggioranza e che invece non lo fanno. Complimenti. Sembra essere ritornati agli anni settanta! Con la spazzatura accatastata per strada.

Alessandro Bianchini

