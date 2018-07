Catania, Villaggio Sant'agata: immobile fatiscente al viale Nitta

Questa mattina mi sono recato per segnalare al comune di Catania tale situazione di pericolo, già da diversi anni questo palazzo di viale Nitta n.12 palazzina A è in cattive condizioni di sicurezza l'immobile è fatiscente, sono intervenuti più volte i Vigili del Fuoco, non è stata fatta nessuna manutenzione ad oggi nessun intervento. Qualche anno fa hanno messo in sicurezza un edificio di proprietà del comune di Catania, nella precedente amministrazione nulla è stato fatto solo promesse ma nulla di concreto e oggi il pericolo è evidente. Invio queste foto che lo dimostrano.

Alessandro Filosto

