Catania, Piano Tavola: "non siamo cittadini di serie B"

Piano Tavola: non siamo cittadini di serie B!!!

Volevo far notare, che la situazione a Piano Tavola (la famosa Belpasso Sud), peggiora

di giorno in giorno. La spazzatura ci sta invadendo a partire dalla zona industriale, lungo tutta la linea ferrata ed in giro sui bordi delle strade. Oggi passeggiando in via Boris Giuliano, qualcuno ha ritenuto opportuno abbandonare una lama di una sega a nastro mettendo in pericolo l'incolumità dei passanti, soprattutto bambini. Ad oggi pur facendo molte segnalazioni non ho ancora avuto nessun riscontro.

Spero che questa nuova amministrazione possa continuare il lavoro svolto dalla precedente, che pur tra mille difficoltà in questi cinque anni è stata sempre presente. Cosa che ad oggi non posso dire dell'attuale poichè la settimana scorsa in occasione della chiusura del grest estivo con il consueto spettacolo in Piazza, oltre a non essere presente il Signor Sindaco (che ho votato), non era presente nemmeno la polizia municipale ad effettuare i consueti controlli sullo svolgimento della serata.Spero di cuore che la situazione migliori, e che si possa vedere un Paese più pulito!

dott. L. Salinaro

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870