Strada statale 114, Orientale Sicula: quante discariche a cielo aperto!

All'attenzione delle autorità competenti: sulla ss 114, Orientale sicula, quante discariche a cielo aperto! Non è una vergogna? Quale sensibilità! E si vuole parlare di raccolta differenziata, come è possibile? In data odierna, mentre giravo per Vaccarizzo, ho notato, come penso tutti, che i rifiuti che sono per terra non vengono raccolti. Gli operatori ecologici non raccolgono l'immondizia, perché? In Via Pagaro, mancano i cassonetti come in altre vie, e questa immondizia non viene tolta, perché? Capisco che non si è risolto ancora il problema dell'immondizia in tutta Sicilia, ma almeno se puliscono lo facciano con coerenza. Pagare l'immondizia, vuol dire avere un servizio.

Dimattia Francesco

