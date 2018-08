Catania, stradale Coda Volpe: incendio a causa della mancata pulizia delle sterpaglie

Come si può vedere, la poca pulizia nelle periferie provoca incendi, per la troppa immondizia. Il Presidente della Regione aveva promesso la sua disponibilità, per la soluzione di questo increscioso problema. I Comuni, per il loro dissesto, causano seri problemi, mettendo in difficoltà i cittadini che vivono in discariche a cielo aperto. Quando si risolverà questo increscioso problema che affligge la Sicilia, quando?

Francesco Dimattia

