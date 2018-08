Catania: tra le ultime città d'Italia per la raccolta della differenziata

Queste immagini rappresentano la raccolta della differenziata in via Rosina Anselmi. Se Catania è tra le ultime per la raccolta della differenziata un motivo ci sarà. Quella per il vetro è da settimane che è piena e tra la differenziata per terra si trova pure della spazzatura lasciata dai soliti incivili.

