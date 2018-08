Catania, villa Pacini degradata e pericolosa

Questo lo spettacolo che offre la Villa Pacini. Luogo a dir poco pericoloso per i bambini che dovrebbe accogliere e sicuramente poco edificante considerati i turisti che in queste settimane passano in zona per accedere al mercato del pesce. Fossi sindaco della città di Catania me ne vergognerei!

Giuseppe

