Catania, via Raddusa: scomparsa l'edicola votiva di Sant'Agata

Scompare l'edicola votiva di Sant'Agata in via Raddusa, la piccola edicola dopo il rifacimento della facciata della Badia lato est non c'è piu, tanti catanesi dopo che le luci della grande festa si sono spente portavano ogni giorno fiori e candele, perché questa decisione? Eppure l'edicola è storica fa parte del monumento la Badia.

