Catania: vetri pericolosi impediscono il transito sul marciapiede

Rischio per incolumità pubblica sul marciapiede tra via Ipogeo angolo viale Regina Margherita, ove la presenza di detriti vetrosi non consente utilizzo del marciapiede per i pedoni. Si chiede un intervento urgente.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870