Pedara, discarica di via Sottomonte: dopo la segnalazione il peggioramento

Discarica di via Sottomonte, rif lettera trasmessa il 23/6/17 prot 14089

Ci riferiamo alla comunicazione segnata in oggetto firmata da 22 cittadini a seguito della

quale erano state fatte precise assicurazioni che sarebbero stati presi dei provvedimenti

se non nell’immediato, con il bilancio dell’anno 2018, ma come si evince dalle foto

allegate, scattate il 18/8/2018, la situazione è addirittura peggiorata, considerato che, forse

per passa parola, è diventato punto di riferimento di tutti quelli che non intendono

adeguarsi alla raccolta differenziata.

Questo spettacolo non cambia durante tutta la settimana ad eccezione di qualche ora del

giovedì mattina quando viene ritirata l’indifferenziata. Già nel pomeriggio la zona torna ad

essere invasa da rifiuti.

Evidentemente non c’è la volontà di risolvere il problema con un monitoraggio con

telecamera o con personale autorizzato ad effettuare multe.

E’ inutile ripetersi, alleghiamo la lettera citata che, a giudicare dei risultati non è stata

nemmeno considerata.

Un gruppo di Cittadini Indignati

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870