Catania, via Sisto - via Grotte Bianche: spazzatura non rimossa da più di sei settimane

Discarica via Sisto-via Grotte Bianche, da quando è iniziata la differenziata, che si ferma nella vita precedente, è stato eliminato il cassone di via Grotte Bianche posto laddove ora c’è la discarica con il vergognoso risultato che i residenti non ancora serviti dal porta a porta continuano a gettare l'immondizia sebbene non ci sia più nessun cassone. La via Sisto che si conclude su via Grotte Bianche è una discarica a cielo aperto che non viene pulita da più di 6 settimane.

