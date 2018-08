Catania, via Imbriani: pavimentazione anomala

Segnalo la anomala pavimentazione posata sull'attuale marciapiede in mattonelle d'assalto, in via Renato Imbriani, 27. Con ciò viene evidenziato la libera scelta di ogni proprietario nel fare sullo spazio pubblico, quello che ritiene opportuno. La sovrintendenza organo preposto ed uffici comunali stanno a guardare lo scempio sul territorio?

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870