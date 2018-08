Catania, viale Mediterraneo: attenzione al manto stradale scivoloso

Continuano gli incidenti al viale Mediterraneo 2. Curva ancora più pericolosa col manto bagnato, anch'io alcuni mesi fa vittima di un incidente. Una tarda serata percorrevo il viale Mediterraneo in direzione Catania, l'asfalto già viscido per la pioggia mi imponeva di procedere con prudenza, ma nonostante ciò improvvisamente perdevo il controllo dell'auto sbandando e andando a finire a sinistra e poi a destra sui guard rail. Conclusione auto distrutta e corsa in ambulanza in ospedale. Qualcosa non mi tornava, non riuscivo a spiegarmi come era potuto succedere. Alcuni giorni dopo, ripresomi dall'infortunio mi recai sul luogo dell'incidente e mi resi conto che sul manto stradale era e credo lo è ancora presente qualcosa come della cera nera o catrame che se bagnata è peggio dell'olio. Volevo segnalare a chi di competenza di intervenire con urgenza per ripristinare il manto stradale e avvisare automobilisti e motociclisti di procedere con molta prudenza.

Giuseppe Ferlito

