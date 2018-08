Catania: pericolo per i visitatori dei loculi

Vorrei segnalare l'enorme incuria nella quale versa il cimitero di Catania. I loculi situati nelle campate ll e lll hanno in dotazione due scale indecenti:una senza ruote impossibile da manovrare nei vialetti scoscesi l'altra arrugginita e sconnessa da un lato rischiosa per chi si avventura a salirci. Possibile che chi lavora dentro il cimitero non se ne è accorto? Deve farsi male qualcuno prima di intervenire?

E sono in queste condizioni da diversi anni ma all'amministrazione precedente interessava far vedere quanto era umanitaria donando il cimitero di un area dedicata ai migranti morti in mare (nobilissima iniziativa). Alla nuova potrà interessare far vedere ai cittadini catanesi che gli stanno a cuore i suoi defunti?

