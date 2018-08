Catania, San Giovanni li Cuti: i cartelli non bastano a fermare l'inciviltà

Vorrei chiedere agli amministratori della città di Catania e/o al nuovo sindaco, che si è dichiarato particolarmente attento alla situazione di degrado economico e non solo della città, se l'aver fatto mettere un cartello con la scritta "non sporcare" sulla spiaggetta di San Giovanni li Cuti tranquillizzi le loro coscienze. La spiaggia è un insieme di cicche, plastiche e carte che lambiscono gli scogli e l'acqua, la passerella di legno e piena di rifiuti. I tanti turisti italiani e stranieri che oggi affollavano la spiaggia chissà che commenti porteranno a casa loro. Il turismo locale e non, non vi sembra una risorsa da incentivare? Torneranno quelle persone che trovano pattume in ogni angolo della città? Torneranno quelli che sono stati solo spennati in quanto turisti? Forse c'è da riflettere sull'immagine che vogliamo far passare della città e sui servizi che si vogliono offrire.

