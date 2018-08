Vaccarizzo: "Siamo cittadini di serie B?"

All'attenzione della Municipalità, questa è la situazione di degrado delle strade di Vaccarizzo zona pianura. A quando la manutenzione, che non viene mai effettuata. Strade ancora non asfaltate e incomplete. Quando tutto questo? Per non parlare di altri problemi, vedi spazzatura, sicurezza. Questa è una zona depressa e bisogna prendere atto per rivedere la tassazione. E poi ancora sforniti di acqua potabile, siamo cittadini di serie B.

Francesco Dimattia

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870