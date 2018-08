Catania, Nesima: l'isola ecologica mai attivata

Abito in via Tasso a Catania e vorrei lanciare un grido di allarme per l'isola ecologica di via Generale Ameglio, mai attivata, divenuta ormai discarica a cielo aperto. Vi mando alcune foto di questa mattina 29 giugno 2018. Occorre sensibilizzare gli organi competenti.

