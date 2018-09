Catania: emergenza al cimitero

Emergenza cimiteri. Come si può ben vedere il cimitero di Catania e in una situazione di degrado completo. Ci sono da tantissimo tempo bare di persone abbandonate in sala mortuaria che aspettano ancora di essere seppelliti. nemmeno i defunti hanno pace. La vecchia amministrazione sapeva tutto ciò e non ha mai preso provvedimenti per la manutenzione del cimitero e per le sepolture. Quando finirà tutto questo?

Francesco Dimattia

