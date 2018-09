Catania: lavori da oltre due mesi tra le vie Ficarazzi e Ipogeo

Nell'approssimarsi delle prime piogge, ed apertura delle scuole, tra via Ficarazzi e Via Ipogeo, risulta critico un intervento di scavo per il passaggio di condutture, che si protrae da oltre 2 mesi.

