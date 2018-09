Catania, largo Paisiello: area fortemente degradata e pericolosa

A proposito di rifiuti! Di seguito invio foto relative a largo Paisiello, dove ieri ho intercettato l'operatore addetto alla pulizia della zona. Non si vedeva da circa un mese tanto che la carcassa di un colombo morto è stato rimosso da mani pietose di residenti. Ho chiesto se era stato incaricato di spazzare anche la scalinata che potete ammirare nelle foto seguenti. La risposta positiva accompagnata dalla frase "mi dia il tempo di farla" Dopo qualche minuto è svanito nel nulla lasciando tutto come prima. Dimenticavo proprio nel momento in cui scrivo mi viene recapitata il saldo della Tari, un importo salato di per sé, figuriamoci alla luce di quanto comunicato. Aggiungo che il sottoscritto è impegnato da sempre nel portare avanti la differenziata consegnando il tutto presso isola ecologica con quali risultati?

