Catania, aiuole di via Sisto non curate: appello dei residenti

Malgrado le numerose sollecitazioni dei residenti, la scuola media C.B. Cavour utilizza il servizio di giardinaggio solo per pulire a lucido le zone verdi del suo perimetro interno. Le aiuole ubicate sulla via Sisto, la cui manutenzione, come precedentemente accertato, non è di competenza del comune di Catania, non vengono mai ripulite ne’ curate, così contribuendo al degrado e all’immondizia dell’intera strada, e nonostante sulla via Sisto la scuola abbia l’uscita di fine lezioni. Invitiamo la preside ad occuparsi degli spazi esterni, così come di quelli interni, ed eventualmente ad interessarsi attivamente del decoro e delle problematiche della via, anziché aggravare una situazione urbana già poco sostenibile.

