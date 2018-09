Città sporca: "Non è più la Catania bedda di una volta"

È vergognoso che in una città che si vanta di essere Metropolitana si debbano vedere strade sporche maleodoranti puzzolenti e che da venerdì 7 settembre 2018 non si sia visto nessun operatore ecologico. Non è più la Catania bedda di una volta e chi di competenza cosa fa. A voi le considerazioni! Siamo in via Pietro Mascagni dal civico 20 all'ABC cinema-teatro.

