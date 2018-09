Catania, Via Malta: "Si può vivere normalmente così?"

Gli operatori ecologici passano ogni sera a ripulire, quello che non capisco è che, in un area abitata e stretta, nell’impossibilità di camminare sul marciapiede, visto che quotidianamente si vedono auto/motorini che passano, si fermano e scaricano spazzatura da chissà dove, avendo la moglie incinta che è costretta a camminare per la strada per passare e neppure può affacciarsi nel balcone visto gli odori; visto che i senzatetto vengono quotidianamente a rovistare nella spazzatura, si può vivere normalmente così? Via Malta - Catania.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870