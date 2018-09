Catania: aree verdi in stato di totale abbandono in complesso edilizio

Traversa di Via Sebastiano Catania, comune di Catania, nelle vie: Turing, Abramo, Dalla e Balistreri in un complesso edilizio di 72 villette già da tempo ci sono delle aree verdi consegnate al comune e mai oggetto di nessun tipo di manutenzione. Tantissimi solleciti sia al Comune che alla Catania Multiservizi.

ovviamente tali aree sono almeno tre oltre le aiuole e sono in uno stato totale di abbandono e, come si vede dalle foto, non sono nemmeno accessibili! Si chiede un immediato intervento al fine di poter essere fruibili.

