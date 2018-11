Siracusa: gruppo di volontari ripulisce la città dai rifiuti

Desiro segnalare una iniziativa molto interessante avviata presso Siracusa. L’iniziativa, guidata da un gruppo di volontari siracusani, si occupa di ripulire dalle erbacce e dai rifiuti la città. Durante il fine settimana, i volontari si riuniscono, senza scopo di lucro ma unicamente per spiccato senso civico.

All’iniziativa hanno partecipato, quest’oggi, anche molti ragazzi della cooperativa per minori stranieri non accompagnati “Eden”. Reputo sia utile divulgare l’iniziativa sia per cercare di ottenere un po' di attenzione dall'amministrazione che fa orecchie da mercante sia per dare i giusti meriti ai cittadini volontari e a questi ragazzi stranieri che, al contrario di quanto emerge ultimamente in questa politica della “paura del diverso”, si prendono cura della città di cui sono ospiti con grande impegno e devozione.

Ecco che continuare a pubblicizzare questa iniziativa significa rendere giustizia al lavoro dei volontari e sopratutto far capire che siamo in una situazione drammatica in cui nonostante tutte le tasse pagate il cittadino è costretto a farsi giustizia da solo.



Elisabetta Cardí

