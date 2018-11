Mascalucia: campetto di calcio allagato e al buio

Vi scrivo In merito al campetto di calcio adiacente il mercatino di Mascalucia. Segnalo la mancata illuminazione pubblica del medesimo campetto, che ne impedisce l'utilizzo ai ragazzi in questo periodo autunnale. Abbiamo segnalato la questione al comune, tuttavia per il momento non vi sono stati riscontri. Auspichiamo il ripristino dell'energia elettrica e inoltre il campetto necessita di alcuni lavori di ripristino per evitare che si allaghi nel periodo delle piogge. Fiduciosi nell'amministrazione locale.





