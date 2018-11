Catania: collocati 5 cassonetti per i rifiuti sopra il marciapiedi in Via del Bosco

Da tanti giorni, la nuova società per la pulizia della città, Dusty, ha ritenuto opportuno sistemare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in via Del Bosco n. 238, come le foto dimostrano. Vogliamo augurarci, tutti i cittadini della zona, che la nuova società abbia un dirigente di "Buon senso". Di certo, tutti sappiamo che i marciapiedi servono per consentire ai cittadini pedoni di potersi spostare in tutta sicurezza nel quartiere. Come si può sistemare un cassonetto sul marciapiedi, fra l' altro, molto piccolo? Come si può pensare di sistemare in quel posto cinque cassonetti , quando ce ne vanno, a stento, quattro? Come si può lasciare tanta spazzatura, per molti giorni sul marciapiedi? Questo avviene perché siamo in un quartiere di periferia? Nessuno degli addetti al settore vede nulla? Perché la segnalazione alla Dusty non produce nulla? C'è ancora la speranza a Catania?

