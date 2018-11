Vittoria: studenti dell'Istituto Marconi in assemblea permanente autogestita

Siamo degli studenti dell'Istituto G. Marconi di Vittoria, abbiamo deciso di riunirci in assemblea permanente per i motivi elencati:orario scolastico, sovraffollamento delle classi, assenza di porte nei servizi, Struttura scolastica fatiscente, mancata disinfestazione, igiene nella scuola. Dato che, queste problematiche sono state esposte più volte al preside in precedenza e non sono state risolte, è impossibile continuare a poter studiare in queste condizioni. Comunichiamo inoltre che l'assemblea continuerà fino a quando non saranno risolti i problemi elencati.

I Rappresentanti d'Istituto

Foto: Franco Assenza

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870