Catania, associazione di categoria Anitrav in agitazione: a rischio 80.000 aziende

Manifestazioni ncc (noleggio con conducente) la categoria è in agitazione, oggi si è tenuta una riunione a Catania, per discutere riguardo la grande manifestazione che ci sarà giorno 29 a Roma, già annunciata e autorizzata dalla questura. A rischio 80.000 aziende in chiusura con un indotto di 200.000 unità. La manifestazione è dovuta a causa di una norma che entrerà in vigore il 01/01/2019 normativa sospesa da 10 anni che come di consueto viene prorogata di anno in anno, ma stavolta il governo pentastellato non intende concedere la proroga in quanto ci considera abusivi.

Ci saranno manifestazioni in tutta Italia, se non ci ascolteranno bloccheremo i principali aeroporti italiani

Associazione di categoria Anitrav.

