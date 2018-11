Catania, quartiere San Berillo: operazione "Strade Sicure"

Catania, 23 novembre 2018. Si è conclusa alle prime ore dell'alba un'importante operazione interforze di prevenzione e contrasto della criminalità, coordinata dalla Questura di Catania, che ha visto schierate, nel noto quartiere San Berillo, anche diverse pattuglie dell'Esercito impegnate nel servizio di ordine e sicurezza pubblica.

L'attività, inquadrata nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure", è stata mirata a prevenire i continui disordini causati da gruppi di extracomunitari di diverse etnie, da tempo residenti nel quartiere e, di fatto, dediti alle attività di spaccio di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione.

I militari dell'Esercito, in servizio presso il 62° reggimento della Brigata "Aosta", hanno creato una cornice di sicurezza in tutta l'area ed hanno coadiuvato il personale delle Forze dell'Ordine nella perquisizione e nel fermo di diversi soggetti, consentendo anche il sequestro di sostanza stupefacente, l'apposizione dei sigilli in diversi locali abusivi e il deferimento dei malviventi all'Autorità giudiziaria.

Numerosi sono gli interventi degli uomini e delle donne dell'Esercito a supporto della legalità e per la sicurezza della popolazione. Questo sostanziale apporto, frutto di grande professionalità e dedizione, è il risultato dell'attaccamento dei nostri soldati al territorio e alla tutela dei cittadini.

