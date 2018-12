Catania: cassonetti colmi di rifiuti in Via Orto Limoni

Volevo segnalare i cassonetti colmi di rifiuti alle ore 13.00 del 08.12.2018 in via Orto Limoni proprio di fronte ad un supermercato. La mia segnalazione nasce dal fatto che i cassonetti ad uso esclusivo urbano vengono usati come smaltimento rifiuti dal supermercato che non solo ne fa un'utilizzo sproporzionato per non dire esclusivo ma rende il lavoro dei netturbini veramente ancora più pesante di quello che già è infatti le scatole di risulta vengono buttate all'esterno dei cassonetti e successivamente raccolte a mano triplicando i tempi di raccolta e lo sforzo. Per poi non parlare del discorso ambientale e della sicurezza che vengono lesi da questo comportamento.

