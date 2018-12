Catania, Via Ugo Bassi: una discarica al centro della città

Vi informo come al centro della città di Catania, alle spalle del Viale Mario Rapisardi, Esiste una discarica a cielo aperto che giornalmente viene incendiata; esattamente in Via Ugo Bassi. Grazie a nome di tutti i cittadini residenti in zona e spero che prendiate a cuore questa inciviltà.

