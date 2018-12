Catania: "Il borgo di San Giovanni Li Cuti è stato dimenticato"

Volevo segnalarvi la situazione che, ormai da mesi, siamo obbligati a sopportare noi residenti di San Giovanni li cuti. Non c’è mai un posto libero, dovrebbe esserci il controllo Sostare all'ingresso e non c’è mai o quasi. San Giovanni li Cuti è stata dimenticata e si ritrova in uno stato di degrado; le macchine ormai vengono parcheggiate anche sul prato del Monumento. Per il resto non aggiungo altro, le foto parlano chiaro.





