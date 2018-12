Catania, Via Luigi Pirandello: i rifiuti si ritirano tre palazzi si e uno no

A Catania la differenza funziona. Differenziata: non differenziare i rifiuti. Ma differenziare: in un palazzo si ritirano i rifiuti e in un altro no. Questa è la differenziata per il comune di Catania. Rifiuti via Luigi Pirandello. Succede spessissimo sin da quando in tutta la zona è stata attivata la differenziata. Avevo già esposto questo problema lo scorso mese di luglio al comune di Catania, mi viene comunicato di aspettare il mese di settembre che sarebbe cambiato tutto. Infatti qualcosa è cambiato: l’azienda che si occupa del recupero dei rifiuti porta a porta, questo è cambiato. Ma non è cambiato il personale che svolge tale lavoro. Operatori ecologici che forse non sono abbastanza motivati e non ben pagati decidono arbitrariamente di ritirare i rifiuti tre palazzi si è uno no. Vengono ritirati regolarmente i rifiuti dei palazzi vicini, non viene ritirata al numero civico 15/13 di via Luigi Pirandello, lasciando i rifiuti per giorni giorni e settimane. Mi domando quale sia il senso di scendere i rifiuti nei giorni corrispondenti.

E inoltre che senso ha pagare le tasse per i rifiuti quando tale servizio non viene svolto?

