Siracusa: successo per la raccolta solidale a favore del "Centro di aiuto alla vita"

Non è detto che i social portino ad un allontanamento dal senso di comunità, a dimostrarlo è la raccolta di beneficenza mossa da un Gruppo Facebook “Insieme per un sorriso” di Priolo Gargallo, in favore dell’Associazione “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA” di Siracusa. La raccolta solidale svoltasi nel mese di febbraio, che nello specifico comprendeva indumenti per neonati, oggetti di puericultura e maternità, ha avuto molto successo e ha visto la partecipazione di diverse mamme iscritte al Gruppo social, attivo già dal 2016 nel comune di Priolo e zone limitrofe. Il Gruppo è stato creato infatti per dare la possibilità a chiunque di donare o ricercare donazioni riguardo bisogni di prima necessità. “Quello che per qualcuno può essere ormai inutilizzabile, per altri può essere un tesoro!” afferma l’amministratrice Giuliana Daniela “e questa volta abbiamo voluto fare di più, dare un reale sostegno ad un’Associazione che offre da tanti anni, attraverso volontari e con riservatezza, assistenza a donne che si trovano in particolari difficoltà nell'affrontare la gravidanza”. Per chiunque ne avesse bisogno il Centro operativo si trova in via Riviera Dionisio il Grande 101 a Siracusa e riceve il martedì ed il giovedì dalle 9.30 alle 11.30.

+39 333 788 0085. In foto le volontarie del Centro e Daniela Giuliana

