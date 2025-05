Lo spettacolo dell’Amerigo Vespucci a Porto Empedocle: che accoglienza per la regina dei mari

la nave scuola della marina

La Nave Scuola della Marina ha fatto tappa nel porto agrigentino

Agrigento Capitale della Cultura 2025: tra le iniziative la sosta del Vespucci a Porto Empedocle.Passa anche da Porto Empedocle il tour di rientro del Vespucci, la Nave di rappresentanza per eccellenza della Marina Militare Italiana, che negli ultimi nei 20 mesi di navigazione, ha toccato i 5 continenti.Partita il 1° luglio 2023, l’ammiraglia della Marina Militare varata nel 1931, ha fatto ritorno in Patria con prima tappa Trieste per poi raggiungere i porti di Venezia, Ancona, Ortona, Brindisi, Taranto, Crotone e, oggi, Porto Empedocle, dove rimarrà ancorata fino a domani 1 maggio lungo la banchina Comandante Todaro (ingresso dal varco ferrovia porto di Porto Empedocle).

Lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, eccezionalmente accompagnato da 50 imbarcazioni dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Nautica Mare Nostrum Agrigento e della Lega Navale Italiana sez. Agrigento, è stato accolto dal sindaco di Porto Empedocle, Dott. Calogero Martello, dal Sindaco di Agrigento, Dott. Franco Miccichè, dal Prefetto di Agrigento, S.E. Dott. Salvatore Caccamo, dal Procuratore della Repubblica di Agrigento, Dott. Giovanni di Leo, dal Comandante Marittimo Militare della Sicilia, Ammiraglio di Divisione, Andrea Cottini, dal Questore di Agrigento, Dott. Tommaso Palumbo.La cerimonia di benvenuto è stata impreziosita dall’esibizione della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri.Oggi saliranno a bordo del Vespucci, oltre alle autorità civili e militari, le scolaresche di tutta la provincia e i componenti di varie Associazioni mentre, per chi è riuscito a prenotare l’accesso nel click day andato presto in sold out, sarà visitabile domani, giovedì 1° maggio, dalle 10.00 alle 15.00.