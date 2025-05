Lo splendore della Amerigo Vespucci a Porto Empedocle: in due giorni quasi 20 mila visitatori

Il tour

Grande successo per la 10a tappa del Tour Mediterraneo Vespucci a Porto Empedocle. Sono quasi 20.000 i visitatori che sono saliti a bordo della Nave Scuola della Marina Militare nella breve sosta a Porto Empedocle il 30 aprile e il 1° maggio. Nave Amerigo Vespucci e il suo equipaggio sono stati accolti a Porto Empedocle con grande calore e tante manifestazioni di stima e affetto.

La tappa di Porto Empedocle è stata anche un’importante occasione per il Tour Mediterraneo Vespucci per rendere omaggio ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Gli allievi della Prima Classe dell’Accademia Navale di Livorno, attualmente imbarcati su Nave Amerigo Vespucci, hanno inoltre visitato la Valle dei Templi. La prossima tappa in Sicilia del Tour Mediterraneo Vespucci sarà a Palermo dall’8 all’11 maggio.