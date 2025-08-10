Lynn Collins in Sicilia tra le “maidde” di Sant’Angelo Muxaro e la Valle dei Templi

Vip

L'attrice americana protagonista di ruoli di successo in X-Men Origins: Wolverine, John Carter e The Walking Dead, è in vacanza insieme al figlio di 10 anni

L’attrice americana Lynn Collins, nota per i suoi ruoli in X-Men Origins: Wolverine, John Carter e in serie di successo come The Walking Dead, ha scelto di vivere, insieme al figlio di dieci anni, una giornata di vacanza nel cuore della Sicilia a Sant’Angelo Muxaro, paese dell’Agrigentino, con Val di Kam.

L’esperienza, pensata per far entrare i visitatori nel ritmo di vita e nelle tradizioni del borgo, si è trasformata in un vero crescendo di emozioni. Dal piccolo cortile dove ha assaggiato olio extravergine, alla visita al forno storico del paese, passando per incontri spontanei tra i vicoli e una passeggiata in fuoristrada nell’area archeologica, ogni tappa è stata occasione di scambio e condivisione. Il momento più coinvolgente è arrivato con la cooking class nei cortili, dove Lynn e il figlio hanno impastato, nelle apposite “maidde” le tagliatelle insieme alle famiglie del borgo. Il piccolo Asher si è lasciato conquistare dall’atmosfera del paese, giocando a scopa e a briscola con gli abitanti e stringendo nuove amicizie.