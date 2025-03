Mandorlo in Fiore, Festival dei Bambini del mondo: al gruppo di Panama il premio Claudio Criscenzo

folklore

La cerimonia al Teatro Pirandello di Agrigento

E’ stato assegnato al gruppo “Academia de Projeccion Folklorica-Josè Corella» di Panama il premio Claudio Criscenzo, istituito dall’Aifa che promuove il Festival internazionale del foklore «I bambini del mondo» giunto alla ventiduesima edizione e inserito nella 77esima edizione Mandorlo in fiore di Agrigento Il gruppo panamense è stato premiato: «Per l’impegno profuso nel trasmettere le proprie tradizioni popolari oltre che i valori di pace e amicizia, per la capacità di comunicare la propria identità culturale attraverso le danze e i canti eseguiti in modo professionale e per la grande empatia avuta con il pubblico».

Il galà del festival «I bambini del mondo» si è svolto al teatro Pirandello condotto dal giornalista Giuseppe Moscato e si sono esibiti tutti i gruppi internazionali che partecipano al festival: Albania, Honduras, Kirghizistan, Macedonia, Panama, Slovacchia, Taiwan, Turchia. Consegnati anche i riconoscimenti speciali: la società Dante Alighieri, sezione di Agrigento ha assegnato il premio del concorso «Italia: immagini e pensieri» alla performer del gruppo di Taiwan, Yeh Hua Chen; il comitato Unicef ha assegnato la pigotta alla bimba più piccola del festival, Carly Alejandra Murillo Vallecillo Montufar, 6 anni, del gruppo dell’Honduras. Pigotta Unicef anche al maschietto più piccolo: il panamense Victor Andres Pena Cubilla di 8 anni.