Marco Mengoni incanta Messina: due serate sold out per un ritorno da “pezzo di casa”

il concerto

Show spettacolare e coinvolgente in perfetto stile americano:

Chiude il suo tour estivo con due date a Messina, di cui l’ultima sold out da tempo, Marco Mengoni, con uno show in perfetto stile americano, che ha coinvolto ed entusiasmato il pubblico presente. Un palco enorme, con una grande passerella mobile che a un certo punto dello show ha portato l’artista sopra il suo pubblico, in modo che anche quelli che non erano nelle prime file, lo hanno potuto vedere da vicino.

E poi tante luci ed effetti speciali, insieme ad un corpo di ballo che ha arricchito lo show senza nulla togliere al solista, ma che ha reso ogni momento unico e piacevole. Infine lui, Marco Mengoni, partito da X Factor (ha vinto la terza edizione nel 2009) primo artista Italiano a vincere il “Best European Act” agli Mtv Europe Music Awards nel 2010 e nel 2015. Grande attesa tra i fans, già in fila dalle prime ore del mattino, nonostante il caldo, ma che alla fine hanno visto in scena un artista che non veniva in Sicilia da qualche anno. Lo show è diviso in prologo ed episodi, prima di ognuno una voce approfondisce alcuni temi introducendo i brani che ne faranno parte, tutti rigorosamente appropriati a quel tema. Canzoni che lo hanno portato in vetta alle hit, e anche qualcuna meno nota, in mezzo poche parole per ringraziare la Sicilia, scusandosi per la lunga assenza nell’Isola, definita anche “Pezzo di casa”.

“E’ stato bello tornare qui, specie dopo questi anni che credo siano stati i più difficili della mia vita. Per questo voglio ringraziarvi per il supporto avuto e per la vicinanza e l’affetto dimostrato”. Poi un siparietto con un ragazzo delle prime file, che lo stesso Mengoni ha visto estraniato dalla serata e quasi annoiato.