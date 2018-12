Rifiuti, impianto Eco Beach sequestrato per smaltimento irregolare

Taormina (Messina) - I militari del N.O.E. Carabinieri di Catania, collaborati dai Carabinieri della Compagnia di Taormina, hanno operato il controllo dell’impianto di gestione e rifiuti della società Eco Beach, posto in località Cantaro del Comune di Taormina, a poche centinaia di metri del centro abitato di Giardini Naxos. L’attività ispettiva ha fatto emergere delle violazioni alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali in possesso dei titolari dell’impianto. È stato accertato l’utilizzo di aree non contemplate nel perimetro degli spazi autorizzati, dove erano collocati degli scarrabili contenenti rifiuti speciali quali vetro, materassi e frigoriferi.

È stata accertato lo stoccaggio della frazione umida conferita da diversi comuni della Provincia di Messina all’interno di vasche non autorizzate dotate di un sistema di raccolta del percolato non previsto dalle norme. Quasi tutti gli scarrabili presenti sul posto sono stati ritrovati con la parte superiore non coperta in violazione delle precise prescrizioni in materia. Ulteriori e maggiori problematiche sono emerse, in ultimo, dal controllo delle autorizzazioni ambientali in possesso della società e sul fatto che mancava la prescritta autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall’intera area dell’impianto, classificati a tutti gli effetti come reflui industriali.

E' stato inoltre accertata l'inefficienza dell'impianto antincendio privo degli idranti nelle postazioni deputate. L'intero impianto è stato dunque sottoposto a sequestro preventivo.