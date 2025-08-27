Mostra di Venezia 2025, da Clooney a Noomi Rapace tutti i look e gli arrivi della prima giornata

Gallery

Al via oggi la prestigiosa manifestazione, stasera il red carpet con tante star

Questa mattina ufficialmente al via la 82esima edizione del Festival di Venezia, la manifestazione cinematografica più prestigiosa del mondo. Stasera sfileranno sul red carpet il cast del nuovo film del Premio Oscar Paolo Sorrentino “La grazia” con Tony Servillo e Anna Ferzetti (figlia del grande attore Gabriele e moglie di Favino). Ecco tutti i look e i primi photocall dei divi al Lido, da Noomi Rapace (era la protagonista della trilogia Millenium) a Fernanda Torres, candidata all’Oscar come protagonista di “Io sono ancora qui” di Walter Salles.