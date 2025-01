Ognina, così il borgo marinaro tornerà a splendere: la fotogallery del progetto di riqualificazione

CATANIA

Niente più "ponte": al suo posto, da piazza Nettuno a piazza Mancini Battaglia, ci sarà una lunga strada alberata ciclo-pedonale. E per le auto resterà solo una piccola corsia

Un ampio percorso pedonale con verde pubblico condurrà da piazza Nettuno a piazza Mancini Battaglia. Ma, a differenza di oggi, la strada non passerà più “sopra” ma “dentro” il borgo marinaro di Ognina, che sarà quasi totalmente inaccessibile alle auto: al posto dell’ampia carreggiata da oltre 14 metri attuale, lo spazio per i mezzi a motore si ridurrà a 3,5. Resterà la pista ciclabile con ampiezza di 2,5 metri. E naturalmente il “ponte di Ognina”, che oggi impedisce la vista dal mare del Santuario Santa Maria in Ognina non ci sarà più.