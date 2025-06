Parata di stelle al Taormina Film Festival tra red carpet e paparazzi

cinema

Tanti premi, ma soprattutto tante stelle, a questa rinnovata edizione del Taormina Film Festival, che dopo le negative esperienze degli ultimi anni, ha riaffidato la direzione artistica a Tiziana Rocca, con evidenti cambiamenti e rinnovato entusiasmo. Diverse le star internazionali, ed Italiane, che in questi giorni passano sul Red Carpet del Festival, sia per ritirare premi, che per presentare dei film in concorso. E anche ieri la serata è stata ricca ed entusiasmante e con un teatro abbastanza pieno. A ricevere i premi sono stati: Donatella Finocchiaro (Premio Intercity), Luisa Ranieri (Taormina Achievement Award), Clara (Taormina Music Award Special Guess), Enrico Brignano (Taormina Award), Roberto Lipari (Taormina Comedy Award), Catherine Deneuve (Taormina Achievement Award), Luca Zingaretti (Taormina Achievement Award), e Charles Roven noto produttore di grandi film, premiato da Henry Cavill che con lui ha girato “L’Uomo d’Acciaio”, un film che ha come protagonista Superman, presentato in anteprima mondiale al Taormina Film Fest del 2013, e ieri sera riproposto. Una serata arricchita da un parterre di grandi nomi, tra cui la madrina del Festival, Valeria Solarino, la presidente della giuria, Da’ Vine Joy Randolph vincitrice del Premio Oscar 2024 come miglior attrice non protagonista. A fare da padroni di casa Tiziana Rocca, il commissario di Taormina Arte Sergio Bonomo, e i rappresentanti Istituzionali e degli sponsor. Oggi grande attesa per la presenza del regista Martin Scorsese, e sabato la grande chiusura con Monica Bellucci.

